Exposition participative I Caen je suis … ? 13 – 15 octobre Le Pavillon

Pour explorer ensemble ce qui fait de Caen une ville vivante

Barcelone, je suis la ville bioclimatique. Toulouse, je suis… En parcourant l’exposition “Villes vivantes”, une question s’invite : “Et Caen, je suis quoi ?” Réfléchir à cette question convoque ce que l’on connaît de ce territoire et, encore plus, en creux, ce qui est invisible. Sous forme d’interrogations, de cabinets du vivant, de ressources documentaires, les visiteurs se font explorateurs pour mener une recherche collective et collaborative sur tout ce qu’on le ne voit pas et ce qui compose la nature de notre ville vivante.

Au sein d’un espace dédié à la question « Caen je suis… ? », Le Pavillon et l’agence TER proposent une expérience immersive pour explorer le territoire du grand Caen à partir de quatre entrées : la ville à vivre, la nature en ville, la ville nature et la nature de ville.

Il y a ce que l’on voit. Il y a ce que l’on entend, ce que l’on sent et ce que l’on devine. Il y a aussi ce que les cartes racontent, ce que disent la géographie, les sous-sols, l’histoire, le fil de l’eau, la faune et la flore… Il y a ce que l’on vit et ce que l’on ressent dans nos liens avec notre environnement quotidien, avec la ville et avec le territoire. Et il y a ce que l’on décèle au regard des transitions écologiques et sociétales à venir.

« Caen je suis… ? » est une énigme. L’ambition est que la phrase se complète de façon évidente. Chacun détient une partie des réponses. Alors soyons curieux, à nous d’explorer !

Cette question “Caen je suis… ?” reste ouverte pendant toute la durée de l’exposition pour engager une réflexion partagée et une contribution collective pour un récit de Caen, ville vivante.

