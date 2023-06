Exposition : Et vogue l’architecture ! Projets flottants à l’ère du changement climatique Le Pavillon Caen, 15 septembre 2023, Caen.

« À l’heure du changement climatique et de la montée des eaux, imaginez l’Aquabane, une cabane flottant entre deux rives, sur un fleuve, une rivière, un lac, dans une baie… » Tel était le défi lancé en 2020 aux jeunes créateurs pour la 8e édition de Mini Maousse, concours national de micro-architecture. L’exposition de la Cité de l’architecture et du patrimoine, accueillie au Pavillon, présente les enjeux de ce concours, les projets lauréats et sélectionnés, les coups de cœur de ces microarchitectures flottantes. Elles se déclinent sous forme d’installations artistiques, d’habitats durables et éthiques, de prototypes ingénieux et joueurs, et de solutions d’urgence face aux catastrophes naturelles. Et replacent l’humain et l’eau au cœur de leur action.

À l’ère de l’Anthropocène les incidences du réchauffement climatique sont extrêmement alarmantes et placent l’espèce humaine en situation de témoin d’un véritable écocide. Dans ce contexte mondial, alerter n’est plus suffisant et agir à très court terme est aussi impératif qu’il est nécessaire de penser l’horizon pour mieux appréhender les catastrophes à venir et espérer un futur meilleur.

Le concours Mini Maousse, pour sa 8e édition*, s’engageait dans cette réflexion collective pour défendre la nature en partant de la question de l’eau. Il appelait les jeunes créateurs à donner une réponse architecturale comme signal d’avertissement, questionner le changement climatique et être un objet militant porteur de valeurs écologiques. Il s’agissait pour eux de concevoir une Aquabane : un espace géographique neutre, détaché du monde (physiquement et/ou métaphoriquement), un microterritoire qui interroge notre devenir, ou plutôt pense l’avenir autrement.

L’exposition témoigne de la grande diversité des installations imaginées. Elles multiplient les pistes vers de possibles dispositifs pour habiter et cohabiter, dans le contexte du réchauffement climatique, de la chute de la biodiversité, des pénuries en eau potable et des migrations. Il y est nécessairement question de considérer la montée des eaux, les rythmes des marées, la gestion de l’eau, mais aussi la lutte contre la pollution, l’aquaculture, les jardins flottants, des cabanes méditatives, sensorielles et engagées, la notion de refuge, de communautés, d’accueil des migrants…

Autant de défis et manières d’explorer de nouvelles alternatives qui ébauchent une mosaïque à portée écotopique, sociale, politique, éthique et esthétique.

* Seul concours national de micro-architecture, Mini Maousse invite tous les deux ans une jeune génération d’étudiants à s’engager dans un processus de recherche sur un thème actuel. Le concours prouve, par l’exemple, que la petite échelle peut se décliner en architecture et répondre aux exigences de notre époque. Pour sa 8e édition, le jury – présidé par Chris Younès – a distingué six projets lauréats et une mention spéciale. Un prix Odyssée a par ailleurs été décerné par l’association éponyme.

Une exposition conçue par la Cité de l’architecture et du patrimoine, commissariat Fiona Meadows (responsable des programmes), co-produite avec l’ESB – École Supérieure du Bois. Présentée au Pavillon du 24 mai au 24 septembre 2023 (fermeture estivale 31 juillet-15 août 2023). Crédits visuels : ANTIROOM II. Architectes : Elena Chiavi, Ahmad El Mad, Matteo Goldoni. photo © Ahmad El Mad

Le Pavillon, presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand. Ouvert à toutes et tous. Entrée libre du mercredi au dimanche.

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 83 79 29 http://www.lepavillon-caen.com Le Pavillon est un lieu ouvert à tous permettant de comprendre notre territoire, ses enjeux. Il a pour mission d’animer un débat sur les mutations du territoire par l’accompagnement des projets d’architecture, d’urbanisme, de mobilité, etc. La sensibilisation au fait urbain est également une mission fondamentale, notamment auprès des plus jeunes. Le Pavillon alimente également notre réflexion locale et personnelle en présentant des références (inter)nationales, en organisant des débats, conférences, etc. C’est un lieu pour tous, avec tous, un lieu de convergence des partenariats. Bus Twisto, ligne 15 arrêt Esam Bassin Saint-Pierre

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

ANTIROOM II. Architectes : Elena Chiavi, Ahmad El Mad, Matteo Goldoni. photo © Ahmad El Mad