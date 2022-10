Exposition Woodlife Sweden Le Pavillon Caen Catégories d’évènement: Caen

Exposition Woodlife Sweden Le Pavillon, 9 novembre 2022, Caen. Exposition Woodlife Sweden 9 novembre 2022 – 26 février 2023 Le Pavillon

Entrée libre et gratuite

40 projets issus du travail du bois, réalisés par des architectes et designers suédois. Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Port Caen 14000 Calvados Normandie

02 31 83 79 29 https://www.lepavillon-caen.com/ https://www.facebook.com/lepavilloncaen/;https://twitter.com/lepavilloncaen;https://www.instagram.com/lepavilloncaen/ Le Pavillon est le lieu dédié aux thématiques en lien avec les territoires, l’architecture, l’urbanisme, le paysage… d’ici et d’ailleurs. Ouvert à tous, entrée libre. Du mercredi au dimanche, 13h-19h Les gratte-ciels en bois sont devenus réalité. Il en va de même pour les projets engagés dans la perspective d’un cycle de vie et fondés sur un principe de zéro déchet. Même sur les espaces publics, les municipalités relèvent maintenant les défis liés au développement durable pour tous les citoyens, en construisant non seulement des logements, mais aussi des gares ou encore des centres culturels en bois. Les projets présentés dans l’exposition se confrontent tous au changement climatique imminent de l’industrie du bâtiment, pour laquelle le bois, seul matériau de construction renouvelable, joue un rôle clé. L’exposition présente 40 projets d’échelles variées et provenant de toute la Suède. Ils ont été sélectionnés pour illustrer la manière dont l’architecture, le design et l’urbanisme peuvent aider à réduire l’impact climatique des bâtiments et des produits, et orienter notre développement, en lien avec les 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies. Une exposition produite en 2020 par l’Institut suédois et Architects Sweden en collaboration avec Swedish Wood, Swedish Wood Award et Swedish Forest Industries Federation. L’exposition est accueillie au Pavillon, dans le cadre du Festival Les Boréales (www.lesboreales.com). Du 9 novembre 2022 au 26 février 2023

Entrée libre et gratuite du mercredi au dimanche, 13h-19h. ——

Jeudi 17 novembre, 16h : une visite commentée de l’exposition en présence de l’architecte suédois Oskar Norelius sera proposée. Gratuit, sur inscription > https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-17-11-a-16h-visite-commentee-de-l-exposition-woodlife-sweden

Jeudi 17 novembre, conférence « Bois et architecture en Suède » et rencontre avec l’architecte sudéois Oskar Norelius, au Dôme. Gratuit, sur inscription > https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-17-11-rencontre-bois-et-architecture-en-suede-avec-oskar-norelius

2022-11-09T13:00:00+01:00

2023-02-26T19:00:00+01:00 David Valldeby, Woodlife Living Botanikern

