Maquethon Caen-Paris, défis de maquettes à transformer Le Pavillon, 15 octobre 2022, Caen.

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Entrée libre [{« link »: « http://www.citedelarchitecture.fr »}, {« link »: « http://www.lepavillon-caen.com »}]

02 31 83 79 29 http://www.lepavillon-caen.com Le Pavillon est le lieu dédié aux thématiques en lien avec les territoires, l’architecture, l’urbanisme, le paysage… d’ici et d’ailleurs.

À partir d’une collection de maquettes récupérées auprès d’étudiants en architecture et de promoteurs, relevez les défis lancés par le Pavillon (Caen) et la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) !

Dérèglements climatiques, nouvelles mobilités ou encore objectifs de végétalisation, face aux thématiques et consignes proposées, faites preuve d’ingéniosité et de créativité pour adapter et transformer les sites et bâtiments miniatures. Grâce à une ressourcerie de matériaux à valoriser et à détourner, laissez-vous guider par votre imagination. Toutes les fantaisies et inventions sont permises !

INFOS PRATIQUES

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 14h à 18h.

À Caen : Le Pavillon, 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen

À Paris : Cité et l’architecture & du patrimoine, 1, Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris

Un évènement proposé par la Cité et l’architecture & du patrimoine et Le Pavillon dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture #JNA2022.

Un grand merci aux écoles d’architecture ENSA Paris-Malaquais et ENSA Paris Val de Seine, ainsi qu’à Sedelka Normandie pour les dons de maquettes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

© Le Pavillon