Mairie de Colomiers, le samedi 19 juin à 00:00

LE PAVILLON BLANC FETE SES 10 ANS Laissez-moi-rêver que j’ai 10 ans… Venez profiter de ce lieu convivial et familial qui a accueilli près d’un million et demi d’usagers depuis son ouverture, d’un espace confortable, vert et lumineux. Avec des surprises imaginées par l’équipe, vivez un moment fort au cours de ce mois de juin de reprise culturelle, comme l’acte I d’un anniversaire en hommage à une vie culturelle et sociale retrouvée. Samedi 19 juin OUVERTURE de l’exposition L’étoffe des rêves à 10h, RENCONTRE avec les artistes Rebecca Konforti et Benoit Guimier à 11h, SURPRISES ET DISCOURS à 12h, CONCERT JEROME PINELà 16h. Et aussi … Samedi 5 juin dès 10h VEGETALISATION EPHEMERE – Le 5 juin, vous entrez dans un nouveau lieu : un pavillon vert où des ilots éphémères de verdure viennent célébrer les 10 ans de l’ouverture autour des motifs du rêve. Avec l’aide du service Espaces publics de la Ville de Colomiers. SOLO DE HARPE par REBECCA FERON à 16h Samedi 12 juin à 16h SYLVIE MOMBO CONTE COMME ELLE RESPIRE !Samedi 3 juillet : atelier de poésie slam et rencontre atelier en famille

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



