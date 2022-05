Le Pavillon 108 fête la musique Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Le Pavillon 108 fête la musique Fumel, 11 juin 2022, Fumel. Le Pavillon 108 fête la musique Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel

2022-06-11 – 2022-06-11 Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux

Fumel Lot-et-Garonne EUR 0 0 Venez célébrer la musique au Pavillon 108 ! Au programme :

19h30 : Heavy Weather

20h30 : Mauris

21h30 : Supernormal

22h30 : Rose Beton

23h30 : La Guêpe Ecrasée

Restauration sur place. Venez célébrer la musique au Pavillon 108 ! Au programme :

19h30 : Heavy Weather

20h30 : Mauris

21h30 : Supernormal

22h30 : Rose Beton

23h30 : La Guêpe Ecrasée

Restauration sur place. +33 5 53 36 02 83 Venez célébrer la musique au Pavillon 108 ! Au programme :

19h30 : Heavy Weather

20h30 : Mauris

21h30 : Supernormal

22h30 : Rose Beton

23h30 : La Guêpe Ecrasée

Restauration sur place. pavillon 108

Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Ville Fumel lieuville Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Departement Lot-et-Garonne

Fumel Fumel Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fumel/

Le Pavillon 108 fête la musique Fumel 2022-06-11 was last modified: by Le Pavillon 108 fête la musique Fumel Fumel 11 juin 2022 Fumel Lot-et-Garonne

Fumel Lot-et-Garonne