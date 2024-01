LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA MUSIQUE LE PAVE D’ORSAY Paris, lundi 4 mars 2024.

Ce spectacle offre un panorama musical exceptionnel, accessible, vivant, et très dynamique. UNE PÉPITE À VOIR ABSOLUMENT ! LA MUSIQUE CLASSIQUE EXPLIQUÉE EN 90 MINUTES Panorama complet et accéléré de la musique classiqueDrôle, très instructif et passionnantPar Sylvain AUDINOVSKI, le chef qui ouvre l’orchestrePour tout public à partir de 12 ans (… pas en-dessous)Le lundi à ParisLieu : Le Pavé d’Orsay 48 rue de Lille 75007 Paris RER C Musée d’Orsay, métro Solférino, Rue du Bac, ConcordeDurée 90 minutesRéservations obligatoires VOUS LE DITES J’ai adoré votre histoire de la musique en accéléré. Très bien fait, passionnant et instructif. Nathalie Je cherchais depuis longtemps une clé pour entrer dans la musique classique. Je pressentais son immense richesse, mais je bloquais toujours sur son aspect austère, voire vieille école. Or, en venant à La Fabuleuse Histoire de la Musique, j’ai trouvé la clé en la personne de Sylvain Audinovski, artiste et pédagogue hors du commun, qui amène en plus humour et simplicité. Daniel À ne pas manquer ! Avec beaucoup d’humour et non moins de virtuosité, Sylvain Audinovski nous fait découvrir l’histoire de la musique depuis les origines. Un moment unique et passionnant ! Annie Cette rencontre nous a enchantés ! C’est gai, dynamique, extrêmement bien construit et passionnant. Nous avons appris plein de choses et mon amie m’a dit qu’elle avait eu l’impression d’avoir découvert la musique ! Florence

Tarif : 21.90 – 32.00 euros.

Début : 2024-03-04 à 20:00

LE PAVE D’ORSAY 48 RUE DE LILLE 75007 Paris 75