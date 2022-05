LE PAULETTE FESTIVAL – GUINGUETTE FISH & SHEEP Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

LE PAULETTE FESTIVAL – GUINGUETTE FISH & SHEEP Mauges-sur-Loire, 25 juin 2022, Mauges-sur-Loire. LE PAULETTE FESTIVAL – GUINGUETTE FISH & SHEEP SAINT-FLORENT-LE-VIEIL La Carrière, Promenade Julien Gracq Mauges-sur-Loire

Paulette Festival organise une tournée des guinguettes à bicyclette et mobylettes du 24 au 26 juin 2022. Le 25 juin, Paulette Festival sera présent à Saint-Florent-le-Vieil. Au programme : n> Fish & Sheep, guinguette de bord de Loire : apéro huîtres / muscadet et restauration à la carte, à partir de 11h30 n> Concert de Rock'n Roll & remember, à partir de 12h00

