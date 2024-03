Le patrimoine vigneron – Visite à vélo Mairie de Bergholtz Bergholtz, samedi 15 juin 2024.

Le patrimoine vigneron – Visite à vélo Partez à vélo à la découverte de l’architecture vigneronne de Bergholtz à Orschwihr, anciens territoires du prince-abbé de Murbach et de l’évêque de Strasbourg. Samedi 15 juin, 10h00 Mairie de Bergholtz Animation gratuite, se munir d’un vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Partez à vélo à la découverte de l’architecture vigneronne de Bergholtz à Orschwihr, anciens territoires du prince-abbé de Murbach et de l’évêque de Strasbourg.

Cet acte 1 du cycle de découvertes sur le patrimoine vigneron se poursuivra au cours de l’été.

La suite du programme sur www.chateauneuenbourg.fr

RDV à 10h00 devant la mairie de Bergholtz, animation gratuite.

Inscription au 03 89 62 56 22 ou par mail à l’adresse suivante : patrimoine@cc-guebwiller.fr

©CCRG-Pah