Le Patrimoine – Un jeu d’enfants Obernai, 17 septembre 2021, Obernai.

Le Patrimoine – Un jeu d’enfants 2021-09-17 17:00:00 – 2021-09-17 17:45:00

Obernai Bas-Rhin

Découvrez ou faites découvrir Obernai au travers d’une visite guidée ludique, adaptée aux enfants. Une visite riche en anecdotes et légendes, en découvertes, en échanges,… Le tout, en toute simplicité, dans la joie et la bonne humeur !

Pour suivre la visite, cherchez Laurence avec son parapluie rouge et blanc de l’Association des Guides d’Alsace qui vous offre ce guidage, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Gratuit sur inscription en ligne ICI

Consultez tout le programme des Journées du Patrimoine dans Le Pays de Sainte-Odile ICI

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Obernai au travers d’une visite guidée ludique, adaptée aux enfants, riche en anecdotes et légendes … proposée par Laurence Muller de l’Association des Guides d’Alsace.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par