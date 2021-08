Veuzain-sur-Loire Terrasse de la Loire Loir-et-Cher, Veuzain-sur-Loire Le patrimoine sur la toile ! Terrasse de la Loire Veuzain-sur-Loire Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Veuzain-sur-Loire

Le patrimoine sur la toile ! Terrasse de la Loire, 18 septembre 2021, Veuzain-sur-Loire. Le patrimoine sur la toile !

Terrasse de la Loire, le samedi 18 septembre à 14:00 Prêt de matériel possible | Nombre de places limité

Cet atelier vous invite à sortir crayons et pinceaux dans un site naturel préservé qui s’étire face au château de Chaumont-sur-Loire. Novices et amateurs, laissez-vous porter ! Terrasse de la Loire D 952 41150 Veuzain-sur-Loire Veuzain-sur-Loire Onzain Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

