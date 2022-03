Le patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Le patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Pierre-Amalric, 2 mai 2022, Albi. Le patrimoine sort de sa réserve

du lundi 2 mai au jeudi 30 juin à Médiathèque Pierre-Amalric

Les réserves des bibliothèques sont les lieux où sont conservés les documents les plus précieux soit en raison de leur ancienneté, de leur valeur ou de leur fragilité. La médiathèque Pierre Amalric possède une collection remarquable depuis le VIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Chaque mois, une œuvre, rarement présentée au public, sera sélectionnée par les bibliothécaires et présentée au rez-de-chaussée de la médiathèque Pierre-Amalric. Les pages des livres seront tournées régulièrement pour vous permettre une entière découverte. **Un mois = une œuvre**

Entrée libre

Exposition mensuelle d’œuvres remarquables conservées à la médiathèque Pierre-Amalric. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T13:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-09T13:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-16T13:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-23T13:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-30T13:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-05-31T13:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-06T13:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-07T13:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-13T13:00:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-14T13:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-20T13:00:00 2022-06-20T18:00:00;2022-06-21T13:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T13:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-27T13:00:00 2022-06-27T18:00:00;2022-06-28T13:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T13:00:00 2022-06-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Le patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Pierre-Amalric 2022-05-02 was last modified: by Le patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 2 mai 2022 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn