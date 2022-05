Le patrimoine romain du Liban Lillebonne, 21 mai 2022, Lillebonne.

Le patrimoine romain du Liban Théâtre Romain de Lillebonne Place Félix Faure Lillebonne

2022-05-21 13:30:00 – 2022-10-31 18:00:00 Théâtre Romain de Lillebonne Place Félix Faure

Lillebonne Seine-Maritime

Lors des trois premiers siècles de l’Empire romain, le Liban a connu une phase remarquable de constructions religieuses et profanes, sans équivalent au Proche-Orient. Quatre sites, abritant des vestiges romains, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco : Tyr, Byblos, Baalbeck et Anjar. Le Théâtre romain de Lillebonne propose une exposition dans le cadre de la coopération internationale du Département de la Seine-Maritime avec ce pays. Venez explorer les principaux sites romains libanais et découvrez quelques monuments remarquables de l’architecture impériale romaine, parmi plus de 200 temples bâtis sur ce territoire en trois siècles.

theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr +33 2 35 15 69 11 https://www.theatrelillebonne.fr/fr/home/

