Le patrimoine pour tous : patrimoine et handicap. La mairie de Lesches et la M.A.S de Montigny s'unissent pour organiser un événement placé sous le signe de l'interaction. De 11h30 à 16h, nous vous proposons de découvrir le hameau de Montigny (son histoire, sa liaison douce, son point de vue exceptionnel, sa maison d'accueil spécialisée pour adultes autistes…) !

Hameau de Montigny
Hameau de Montigny Lesches 77450
Lesches
Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T16:00:00

