À l’occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir quelques trésors conservés à la médiathèque mais également les lieux de conservation et les problématiques liées à la sauvegarde de ces collections. **Séances d’1h15 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.** La médiathèque propose également des séances spécifiques pour le public malentendant et non-voyant : merci de prendre contact au 05 63 76 06 10 pour obtenir tous les renseignements. Après une année marquée par la fermeture de la plupart des établissements patrimoniaux partout en France et en Europe, les Journées européennes du patrimoine célèbreront la réouverture de ceux-ci. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. _Tout public._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10._

Parcours découverte dans le cadre des Journées européennes du patrimoinee Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

