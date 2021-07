Le patrimoine pour tous à l’école d’architecture de Nancy École nationale supérieure d’architecture de Nancy, 18 septembre 2021, Nancy.

Le patrimoine pour tous à l’école d’architecture de Nancy

École nationale supérieure d’architecture de Nancy, le samedi 18 septembre à 10:00

### Découvrez le bâtiment de l’architecte L. Vacchini au travers d’expositions, de maquettes, de visites commentées, d’ateliers d’expérimentation, de la fête du dessin d’architecture… **Pré-programme :** * Visites du bâtiment de l’architecte Livio Vacchini avec les étudiants, les associations étudiantes et le personnel de l’école. * Balades et Causeries architecturales avec les étudiants de Licence et Gilles Marseilles, enseignant chercheur. * Fête du dessin d’architecture, imaginée par Ethel Buisson, enseignante. * Ateliers d’expérimentation pour le jeune public avec le collectif Héruditatem. * Expositions et maquettes d’études. * Vidéos, et projections issues des études et de la recherche en architecture liées au patrimoine

Gratuit. Ateliers et visites commentées sur inscription à partir du 1er septembre.

Découvrez le bâtiment de l’architecte L. Vacchini, au travers d’expositions, de maquettes, de visites commentées, d’ateliers d’expérimentation, de la fête du dessin d’architecture…

École nationale supérieure d’architecture de Nancy 2 rue Bastien Lepage, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00