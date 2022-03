Le patrimoine numérisé pour tous Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le patrimoine numérisé pour tous Médiathèque Nord Luce Courville, 27 avril 2022, Nantes. 2022-04-27 Sur inscription

Horaire : 16:00

Gratuit : oui À partir de 8 ans Sur inscription Venez en famille découvrir de façon ludique des documents précieux numérisés : enluminures, cartes postales anciennes, herbiers… Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Age maximum À partir de 8 ans

