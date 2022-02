LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DE VENISE À L’HORIZON 2100, FACE À LA MONTÉE DES EAUX DE LA MER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2022-02-12

Montpellier Hérault Le patrimoine naturel et culturel de Venise à l’horizon 2100, face à la montée des eaux de la mer Par Rutger de Wit Directeur de recherche CNRS, Directeur du C.E.M.E.B. (Centre Méditerranéen de l’Environnement et de la Biodiversité), membre du M.A.R.B.E.C. MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation. Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides

Le patrimoine naturel et culturel de Venise à l'horizon 2100, face à la montée des eaux de la mer Par Rutger de Wit Directeur de recherche CNRS, Directeur du C.E.M.E.B. (Centre Méditerranéen de l'Environnement et de la Biodiversité), membre du M.A.R.B.E.C. MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation. Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides

1h 15, en français entrée libre

