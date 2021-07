Hallines La Ruche Hallines, Pas-de-Calais « Le Patrimoine Hallinois » La Ruche Hallines Catégories d’évènement: Hallines

Rendez-vous à la Ruche pour découvrir l’exposition « Le Patrimoine Hallinois » réalisée par l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine Hallinois. Au cours de votre visite, vous pourrez admirer des papiers anciens filigranés, des formes à papier ainsi que des dessins de Clovis Normand, qui n’est autre que l’architecte de l’église d’Hallines. Exposition La Ruche Rue des Lauques – 62570 Hallines Hallines Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

