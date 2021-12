Le patrimoine de Verson Verson, 21 avril 2022, Verson.

Le patrimoine de Verson Devant l’église Saint-Germain 2 Rue d’Eterville Verson

2022-04-21 14:00:00 – 16:00:00

Verson Calvados Verson

Petite ville animée, rayonnant sur les communes alentour, cette commune prospère, placée sur le chemin de Bretagne, possède une belle église XIIIème et XVème, un manoir du XVIème.

Charlotte Corday y vint souvent visiter des amis. Plus près de nous le Président du Sénégal, Léopold Sedar Senghor y avait une propriété.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible sur présentation du pass sanitaire et port du masque, selon législation en vigueur.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://www.caenlamer-tourisme.fr/evenements-et-manifestations/rendez-vous-decouverte/

Devant l’église Saint-Germain 2 Rue d’Eterville Verson

