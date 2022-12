Le patrimoine de Louvigny Louvigny, 4 avril 2023, Louvigny Louvigny.

Le patrimoine de Louvigny

Grande Rue Parking salle des fêtes Louvigny Calvados Parking salle des fêtes Grande Rue

2023-04-04 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-04 16:00:00 16:00:00

Parking salle des fêtes Grande Rue

Louvigny

Calvados

Louvigny

Louvigny, village charmant, a gardé par la géographie son aspect historique.

Il faut en effet traverser, depuis Caen, deux prairies souvent inondées puis longer le bois du parc du château de la famille de Bernières. Au milieu du village une ancienne guinguette sur le Planître achève l’image d’Epinal. Un grand talus protège celui-ci des débordements de l’Orne.

Un peu plus loin, le gué d’Athis que traversa jadis le Duc Guillaume se signale par l’ancien Prieuré devenu ferme.

Une visite de Pierre Bonard

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Louvigny, village charmant, a gardé par la géographie son aspect historique.

Il faut en effet traverser, depuis Caen, deux prairies souvent inondées puis longer le bois du parc du château de la famille de Bernières. Au milieu du village une ancienne guinguette sur le Planître achève l’image d’Epinal. Un grand talus protège celui-ci des débordements de l’Orne.

Un peu plus loin, le gué d’Athis que traversa jadis le Duc Guillaume se signale par l’ancien Prieuré devenu ferme.

Une visite de Pierre Bonard

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Parking salle des fêtes Grande Rue Louvigny

dernière mise à jour : 2022-12-15 par