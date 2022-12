Le patrimoine de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer, 27 avril 2023, Lion-sur-Mer .

Le patrimoine de Lion-sur-Mer

Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Devant l'église Lion-sur-Mer Calvados

2023-04-27 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-27 16:00:00 16:00:00

Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Devant l’église

Lion-sur-Mer

Calvados

Les stations balnéaires de la côte de Nacre ont un passé qui pour beaucoup d’entre elles remonte au Moyen-Âge, Lion-sur-Mer en fait partie !

Nous vous proposons ainsi une promenade entre « le bas-lion » et sont littoral pour traverser dix siècles d’histoire.

Une visite proposée par Patricia Lengyel.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/le-patrimoine-de-lion-sur-mer.html

Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Devant l’église Lion-sur-Mer

