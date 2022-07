Le Patrimoine de la Vallée du Rupt Bart Bart Catégories d’évènement: Bart

Doubs Bart > Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. Venez découvrir le patrimoine de la vallée du Rupt : ses anciennes fermes, ses temples, ses fontaines lavoirs… > Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60 ou au 03 81 31 87 80. Âge minimum pour les enfants : 11 ans. En partenariat avec l’association VéloCité. Circuit vélo de 18km (2h45), niveau intermédiaire. animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr > Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. Venez découvrir le patrimoine de la vallée du Rupt : ses anciennes fermes, ses temples, ses fontaines lavoirs… > Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60 ou au 03 81 31 87 80. Âge minimum pour les enfants : 11 ans. En partenariat avec l’association VéloCité. Circuit vélo de 18km (2h45), niveau intermédiaire. Bart

