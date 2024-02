Le patrimoine de la reconstruction à l’horizon 2044 Caen, vendredi 15 mars 2024.

Le patrimoine de la reconstruction à l’horizon 2044 Caen Calvados

Dans 20 ans, comment vivrons-nous dans le patrimoine normand de la Reconstruction ? Avec la Ville de Caen, explorez l’histoire architecturale du quartier Saint-Gilles et découvrez les projets mis en œuvre pour transformer les espaces urbains et bâtis de la Reconstruction. Ce patrimoine singulier, à réinvestir et reconsidérer à l’aune des enjeux climatiques, pourrait devenir support à l’expérimentation de pratiques architecturales vertueuses et à de nouvelles manières d’habiter nos milieux de vie.

Ce parcours dans la ville de Caen vient mettre en perspective la résidence d’architecture Reconstruction 2044 portée par Territoires pionniers en 2023-2024.

Accueillies à Rives-en-Seine (Seine Maritime), Trévières (Calvados) et Saint-Lô (Manche), trois collectivités lauréates du label Patrimoine de la Reconstruction en Normandie , Sanaé Nicolas et Lorène Chiron ont produit une série d’illustrations donnant à voir le quotidien des habitants de bourgs ou quartiers reconstruits à l’horizon 2044. À l’occasion du 80ème anniversaire du D-Day et de la Bataille de Normandie, ce projet vise à partager des visions de possibles futurs et à se projeter collectivement dans le patrimoine de la Reconstruction partout en Normandie 100 ans après le Débarquement.

À la suite des bombardements de 1944, la ville de Caen, comme de nombreuses villes et bourgs de Normandie, a connu de nombreuses destructions. Dans les années qui ont suivi, la Reconstruction a été un véritable laboratoire d’expérimentation architecturale et urbaine qui a radicalement transformé les espaces urbains et ruraux normands. Aujourd’hui, face aux enjeux climatiques et écologiques, ce patrimoine aux nombreuses qualités peut redevenir un laboratoire d’innovations urbaines et sociales.

La Reconstruction, c’était avant tout un projet qualitatif. Le but n’était pas de refaire à l’identique mais de faire mieux, de proposer un cadre de vie de qualité, contemporain, solide, confortable, fonctionnel, aéré et harmonieux. Il y avait réellement un projet artistique et esthétique qui s’est caractérisé par une myriade d’expérimentations, techniques, architecturales et stylistiques. Patrice Gourbin, historien spécialiste de la Reconstruction et enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie.

Nombre de places limité inscription sur lydie.lefevre@caen.fr

Avec Dominique Laprie-Sentenac, architecte et chef de service à l’UDAP du Calvados, les représentant·es de la Ville de Caen, du Label Patrimoine de la Reconstruction en Normandie, ainsi que de Territoires pionniers.

Avec Dominique Laprie-Sentenac, architecte et chef de service à l’UDAP du Calvados, les représentant·es de la Ville de Caen, du Label Patrimoine de la Reconstruction en Normandie, ainsi que de Territoires pionniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 16:30:00

fin : 2024-03-15 18:30:00

Eglise de la Trinité Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie lydie.lefevre@caen.fr

L’événement Le patrimoine de la reconstruction à l’horizon 2044 Caen a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer