du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac Gratuit. Entrée libre. Modifications possibles en fonction de l’évolution des mesures sanitaires (archives.charente-maritime.fr).

Autour des quatre éléments – la terre, l’eau, l’air et le feu, l’exposition Patrimoine de la Charente-Maritime part à la découverte de trésors connus ou méconnus du Département : image et identité. Archives départementales de la Charente-Maritime – site de Jonzac 81-83 rue Sadi-Carnot, 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

