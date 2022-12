Le patrimoine de Ifs Ifs, 5 juin 2023, Ifs Ifs.

2023-06-05 14:00:00 14:00:00 – 2023-06-05 16:00:00 16:00:00

Ville de 10000 habitants, fière de son campus et de sa forêt, Ifs a un passé très ancien qui remonte au Vème avant JC.

La ville se partage en trois parties Ifs Bourg, pressée autour de l’église et de l’ancienne Ferme St Bernard devenue l’hôtel de ville, Ifs Plaine, contiguë à Caen, et Bras (d’où la rue de Bras à Caen), où se trouvent encore les vestiges du manoir de Charles de Bourgueville, premier échevin et premier historien de Caen.

Une visite-conférence de Pierre Bonard.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

