Autrefois plus vaste puisqu’elle couvrait le parc du château de la Guérinière, la commune de Cormelles-le-Royal conserve un beau patrimoine témoin de son riche passé.

Depuis la proposition de Philippe de Valois de garder la Porte Millet de Caen, l’histoire de la commune traverse la révolution française, le séjour du peintre Edouard Cortès, l’épopée industrielle de Moulinex, elle se poursuit avec les harmonieux aménagements urbains d’aujourd’hui.

Une visite guidée menée par Pierre Bonard.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

