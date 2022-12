Le patrimoine de Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery, 15 juin 2023, Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery.

Situé entre terre et mer, c’est le côté terre de Colleville-Montgomery, que nous vous proposons aujourd’hui de découvrir, lors d’une promenade qui, de ruelles en venelles, vous emmènera au temps de Colleville-sur-Orne.

Une visite conférence proposée par Patricia Lengyel.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/le-patrimoine-de-colleville-montgomery.html

