Le patrimoine de Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery

Le patrimoine de Colleville-Montgomery, 16 juin 2022

2022-06-16 14:00:00 – 16:00:00

Situé entre terre et mer, c’est la côté terre de Collevile-Montgomery, que nous vous proposons aujourd’hui de découvrir, lors d’une promenade qui, de ruelles en venelles, vous emmènera au temps de Colleville-sur-Orne.

Une visite conférence proposée par Patricia Lengyel.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible sur présentation du pass sanitaire et port du masque selon législation en vigueur.

