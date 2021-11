Le patrimoine culturel en péril, un état des lieux Institut National du Patrimoine,salle Champollion-Buffon, 10 décembre 2021, Paris.

Institut National du Patrimoine, salle Champollion-Buffon, le vendredi 10 décembre à 14:00

Le patrimoine culturel représente l’un des enjeux majeurs de la coopération internationale et nationale contemporaine. La mondialisation des échanges, et notamment du tourisme, le changement climatique ou encore les conflits armés sont autant de facteurs de mise en péril de ce patrimoine. Au-delà de la diversité, de nombreux enjeux unissent ces problématiques désormais globales : paix internationale et culture ; libre circulation, accès et conservation du patrimoine ; climat et droits de l’homme. Pourtant, les diverses branches du droit appelées à régir ces problématiques aiguës ne sont que rarement mises en dialogue. La présente initiative vise à créer les conditions d’un échange scientifique structuré sur deux années, unissant universitaires et praticiens, spécialistes de droit public et privé, de droit interne et de droit international, dans le champ du droit du patrimoine culturel, du droit humanitaire ou encore du droit de l’environnement. La première demi-journée d’étude, prévue en décembre 2021, est consacrée à l’état des lieux des menaces pesant sur le patrimoine culturel et des cadres de coopération existant en la matière. La deuxième demi-journée d’étude, prévue en décembre 2022, portera sur l’identification et l’efficacité d’instruments de protection de ce patrimoine en danger. L’objectif de ce dialogue structuré est de mettre en relation les différentes spécialités mobilisées pour dévoiler des termes, ainsi que les concepts et outils communs dont l’identification et l’articulation seront propices à l’émergence de réponses nouvelles en faveur du patrimoine culturel en péril. Ces demi-journées d’étude seront chacune précédées d’un atelier d’initiation à la recherche à l’attention des étudiants de masters 2 concernés par ces thématiques. Ces manifestations sont rendues possibles grâce au soutien de l’Institut Droit Éthique Patrimoine (IDEP) et de l’Institut d’études de Droit public (IEDP) (Université Paris- Saclay), du Centre de Recherche Droits et Perspectives du droit (CRDP, Université de Lille), du Centre de recherche juridique Pothier (CRJP, Université d’Orléans), de l’Institut national du patrimoine (INP) et de la Société internationale pour la recherche en droit du patrimoine culturel (ISCHAL).

Inscription gratuite et obligatoire

Demi-journée d’étude consacrée à l’état des lieux des menaces pesant sur le patrimoine culturel et des cadres de coopération existant en la matière

Institut National du Patrimoine,salle Champollion-Buffon 2 rue Vivienne, 75002 Paris Paris Quartier du Palais Royal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:30:00