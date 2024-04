Le Patrimoine au fil des bistrots, côté ouest Place Badinter Périgueux, samedi 4 mai 2024.

Le Patrimoine au fil des bistrots, côté ouest

En duo avec Michel Labussière auteur du livre . » Une Histoire de Périgueux à travers ses Bars », un parcours inédit entre histoire, architecture et tranches de vie en dialogue avec les bistrots d’hier et d’aujourd’hui. Mémoire de lien social à travers les âges et éloge des cafés de quartier.

Final avec des présentations d’iconographies autour d’un moment convivial dans un bar emblématique !

Dédicace et échanges avec le public.

Départ ; Place Badinter

Horaire 14H30

Tarif unique 10 €/ pas de CB .

Début : 2024-05-04 14:30:00

Place Badinter Esplanade Robert Badinter

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine martinebalout@gmail.com

