Salle La Brethonnoise, le dimanche 19 septembre à 14:30

Jacques Perchat animera une exposition consacrée aux découvertes archéologiques sur le pays de Tronçais et particuliérement sur LE BRETHON. Suivra une animation sur le site St Mayeul. Exposition Exposition de résultats de découvertes archéologiques et visite sur site. Salle La Brethonnoise 6 rue du commerce, 03350 Le Brethon Le Brethon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

