**_Depuis le jardin de la médiathèque jusqu’aux magasins de conservation, en passant par la salle de consultation et par un bureau de travail des agents du service Patrimoine : profitez de ce parcours initiatique._** En une heure, les équipes du service du Patrimoine vont vous livrer les secrets de cette bibliothèque classée ! C’est l’opportunité de découvrir les collections patrimoniales, les missions et le fonctionnement d’un service patrimonial. Trois moments vous sont proposés : > **Depuis le jardin**, vous démarrez avec un petit quizz. Vous pouvez y découvrir l’importance des magasins de conservation. Ensuite, vous rejoignez l’espace Patrimoine dans lequel sont présentés l’accès aux documents patrimoniaux, via la consultation sur place et en ligne. Vous bénéficiez également d’une démonstration de la bibliothèque numérique et de la consultation des archives du Web. L’équipe prépare à votre attention une belle sélection de documents patrimoniaux dont quelques pépites vous seront présentées. > **Dans le bureau de traitement des documents**, vous allez comprendre le circuit du document (réception, cotation, enregistrement, conditionnement, communication, etc) réalisés par les adjoints du patrimoine. Une démonstration du traitement des périodiques et des petites réparations est proposée. > **Nous nous quittons avec un passage par les magasins de conservation et la présentation du dépôt légal imprimeur**. Avant de repartir avec quelques souvenirs, profitez-en pour poser toutes vos questions sur la visite que vous venez de vivre ainsi sur que les coulisses de votre médiathèque ! *** **Réservation exclusivement en ligne sur [https://reservations.lille.fr/event/jep2021](https://reservations.lille.fr/event/jep2021), à partir du 13 septembre, à 17h.** *** **Visites guidées à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h** *** Exceptionnellement ce jour, en raison de cette animation, il n’y aura aucune consultation de documents en espace patrimoine, merci de votre compréhension.

Entrée libre, Sur inscription

Médiathèque Jean Lévy 32, rue Edouard Delesalle, Lille Lille Lille-Centre Nord



