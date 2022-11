Bal folk à Saint-Egrève 38120 Le Patio – Mjc Saint Egrève, Saint-Egrève (38)

3€ -gratuit adhérents ateliers-

organisé par La Pastourelle de la Vence Le Patio – Mjc Saint Egrève, Saint-Egrève (38) 7, Avenue de la Monta Le Patio – Mjc Saint Egrève, 38120 Saint-Egrève, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39451 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal folk, danses traditionnelles de France et d’ailleurs 20h30: 1er groupe, Pastourelle de la Vence 22h00: 2ème groupe, Duo Gypse Contact: 0679077908 source : événement Bal folk à Saint-Egrève 38120 publié sur AgendaTrad

