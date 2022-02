Le Patio – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le Patio – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence. Le Patio 16 Rue Victor Leydet

2022-02-14

49 49 // Menu //



● Coupe de champagne et amuse bouche

************************************

Entrées

● Gravlax de thon et légumes marinés

Ou

● Religieuse au foie gras, chutney de fruits exotiques

************************************

Plats

● Aiguillette de canard laqué au miel de thym

Ou

● Filet de lotte en crème d’ail noir, risotto violet

************************************

Desserts

● Douceur aux fruits rouges

Ou

