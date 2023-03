La céramique de la maison au musée, programmation spéciale du PATIAU Le Patiau, 31 mars 2023, Saint-Jean-la-Poterie.

LA CERAMIQUE, DE LA MAISON AU MUSEE

Programmation spéciale du Patiau dans le cadre des JEMAS 2023, Journées Européennes des Métiers d’Art « Sublimer le quotidien ».

LE PATIAU, Saint-Jean-la-Poterie

Du 27 MARS au 02 AVRIL 2023

SAMEDI 1er AVRIL 2023 AU PATIAU

à 14H30 au Patiau Saint-Jean-la-Poterie Entrée libre Rencontre et visite commentée de l’exposition BRUT avec les céramistes Brigitte MARIONNEAU, Corinne GUEHO et John ASHPOOL.

Les céramistes vous proposent une visite commentée de leur exposition BRUT, une invitation à partager un moment privilégié de discussion pour découvrir leur processus de création et leur manière de concevoir leur travail au jour le jour, avec la temporalité très spécifique reliée au travail de la céramique. Outre l’aspect matériel et conceptuel qui leur est propre, nous discuterons ensemble de leur point de vue sur le rôle que peut jouer la céramique dans la création contemporaine et plus globalement dans un rapport plus personnel, comment la céramique peut prendre une place particulière dans la vie des personnes qui la côtoient, qu’elles et ils soient céramistes, collectionneurs, amateur-ices ou utilisager-e-s. Nous aborderons ensemble les défis de tous les jours que la pratique de la céramique soulève dans une dimension émotionnelle, artistique, économique et voire même métaphysique !

LES CERAMISTES :

Brigitte MARIONNEAU Vit et travaille à Saint-Molf.

A 23 ans, familiarisée avec les fondements de la culture et de l’art du Japon, à travers l’étude de la méthode Masamichi Noro, art corporel japonais, Brigitte Marionneau décide de se former à la céramique raku auprès de Camille Virot. Sept ans plus tard, elle rejoint le village de La Borne, creuset du grès contemporain en France et de notoriété internationale et installe son atelier. Très attirée par l’histoire de La Borne et de son Mouvement crée dans les années 40, sa démarche artistique s’est ancrée peu à peu dans ce territoire avec ses voisinages intellectuels et ses filiations artistiques. Elle s’inscrit aujourd’hui dans la lignée de ses aînés de La Borne que furent les Lerat, Yves Mohy ou Joulia. Une démarche de sculpteure cherchant à mettre en valeur la matière sans artifice, dans la tension de volumes dont la simplicité traduit une quête de l’essentiel. Avec sa série de sculptures « Contenir le vent », – image empruntée au titre d’un poème inspiré d’une oeuvre de l’artiste -, les pièces de Brigitte Marionneau deviennent des sculptures, formes abstraites, essentielles, totalement noires et opaques. Des formes épurées, construites comme en architecture, par étapes. Chaque pièce est soigneusement polie pour obtenir une surface veloutée. Le noir carbone, opaque est obtenu par un procédé de combustion de sciure, dans un moufle métallique fermé. Le contraste des plans tantôt texturés par des sillons ou tantôt lisses, permet à la lumière d’animer et de vivifier chaque sculpture. En 2018, elle se met en mouvement après 30 années passées à La Borne pour s’installer sur la Presqu’île de Guérande, en Bretagne Sud.

Corinne GUEHO Vit et travaille à Saint-Molf.

« La main apprivoise le geste et cherche à dire. En filigrane, l’atmosphère des ports, des bords de mer, des ciels, et les formes simples inspirées souvent d’outils. Je travaille les volumes, les lignes au plus près pour les connaître, puis dans l’éloignement… autant de variations pour trouver l’espace de propositions nouvelles. La réalisation, c’est une chorégraphie qui doit exister pour elle-même, c’est sentir, observer, être présente à ce qui se passe. Se saisir des gestes tient lieu d’ancrage et de ressources pour l’éclosion d’un langage personnel. L’unique et le multiple, le pareil et le différent, l’équilibre et ses frontières… Les enfumages pit fire ou au gaz, ainsi que le raku nu et l’enfumage carbone me permettent pour chaque pièce de donner une personnalité. La pièce s’incarne, se poétise. Je réalise aussi des bols, tasses, verseuses, vases en grès ou porcelaine, cuisson électrique. Je les conçois comme des « sculptures », des pièces uniques qui nous accompagnent dans notre quotidien. »

John ASHPOOL Vit et travaille à Saint-Jean-la-Poterie.

« Après avoir étudié la peinture, je me suis retrouvé styliste de mode à l’âge de 30 ans. Hasard de la vie car mon désir au départ était de devenir sculpteur. Des exemplaires de mon travail font partie des collections du Metropolitan Museum à New York et du Victoria&Albert Museum à Londres. Parallèlement à cela, j’ai réalisé des décors et costumes pour des compagnies de danse contemporaine à Paris et en Suisse, notamment avec Carolyn Carlson à l’Opéra de Paris. Après cette carrière dans la mode, j’ai commencé à exposer mes vases et meubles en béton patiné dans des galeries à Paris. J’ai réalisé des tables et consoles pour des décorateurs et des particuliers. En 2008, je suis parti vivre au Canada, au Québec où j’ai réalisé des pièces en bois patiné jusqu’à mon retour en France en 2020. Je travaille la terre depuis que je vis à Saint-Jean-la-Poterie. J’ai longtemps travaillé avec du béton pour faire des sculptures, ce qui nécessitait que j’utilise les moules pour faire des formes. Et j’ai continué d’utiliser des moules pour faire mes pièces en terre, cette fois rigides ou semi-rigides en carton renforcé avec du tissu et de la résine. Pour la patine extérieure, j’ai utilisé une technique que j’ai mise au point pour la finition de mes pièces en bois. J’applique de fines feuilles de laiton soumises ensuite à des agressions chimiques pour faire ressortir les bleus et les verts des oxydes de cuivre, des sulfates et d’autres sel minéraux. Ou bien je patine directement la terre cuite avec du tannin, des sels de fer, de l’acétate de fer… La surface intérieure des pièces est souvent émaillée pour ajouter du contraste. »

ET AUSSI AU PATIAU

ATELIER CREATION D’UN DECOR SUR UN CADRE EN CERAMIQUE Proposé par les céramistes de l’atelier POTIANE

Le Patiau Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 A partir de 14 ans sur réservation : 02 99 71 25 39 – contact@potiane.fr / Tarif : 15 euros

Envie de sublimer votre quotidien ? L’atelier Potiane vous propose de créer votre propre décor sur un cadre en céramique. Un moment où nous pourrons vous partager nos techniques de décors sur faïence. Un instant pour soi, ou vous vous laisserez guider par vos inspirations, vos envies et ainsi vous offrir un cadre à votre image réaliser par vos soins.

DEMONSTRATION DE SCULPTURE EN CERAMIQUE par Mathieu DUVAL

Le Patiau, dimanche de 14h à 16h, Entrée libre.

Mathieu DUVAL a commencé à travailler l’argile à l’âge de 9 ans, explorant la matière en autodidacte. Modelage, tournage, cuisson, émaillage… toutes les étapes du processus de création en terre cuite. Durant une quinzaine d’années, il a fabriqué des objets usuels, marqués par sa créativité personnelle. L’artiste s’est ensuite tourné vers une autre dimension de la céramique. Sortant de la notion utilitaire de la poterie, il a entrepris de sculpter l’argile. Sa technique évolua et s’affina. Ainsi, aujourd’hui, les créations de Mathieu Duval sont autant un travail personnel qu’un jeu entre l’homme et la matière. En faisant apparaître ces silhouettes d’argile, composées autant par la matière que par le vide qu’elles enferment, l’artiste inverse le rôle de la terre, qui n’est plus qu’une ligne dans l’espace. Mathieu Duval dessine des idées de volumes. Il crée des formes abstraites, complexes, étranges, inattendues. Il fait danser la matière avec le vide, et propose un voyage en trois dimensions. Il invite l’œil à suivre ce ballet de lignes et l’espace qu’elles caressent. Le regard plonge et se perd dans une promenade le long de ces courbes de terre qui se croisent et s’entremêlent. La matière n’est plus qu’un croquis d’elle-même, une suggestion.

PROGRAMME HORS LES MURS

VISITE DE L’ATELIER KANA- Yannick Geoffroy à Saint-Jean-la-Poterie

Samedi et dimanche de 14h à 18H.

inscription à la Mairie, information : lepatiau@outlook.fr.

LES METIERS DE LA CONSERVATION – RESTAURATION Table ronde

Entrée libre Samedi 1 avril De 10 à 12H

Mairie de Saint-Jean-la-Poterie

Avec les interventions d’Hélène BULOW conservatrice-restauratrice à Bains sur Oust, Gwenola FURIC, conservatrice-restauratrice du patrimoine photographique. à Redon, Jeanne THIBAUDEAU conservatrice-restauratrice de sculptures à Avessac et Jean -Yves Le BOT, restaurateur de mobilier à Saint Jean la Poterie. Membres de la FFCR (Fédération Française des Conservateurs-Restaurateurs).

Ils, elles, sont diplômés d’un master et/ou habilités à travailler pour les musées de France et évoqueront leurs spécialités et leurs façons d’exercer la profession.

BALADE EN TERRE POTIANTE

Dimanche matin de 10h à 12H

Sur inscription à la mairie 30 personnes max

Visite guidée sur les pas des potières de Saint-Jean-la-Poterie.

Partez à la rencontre de ce savoir-faire ancestrale qui a su révéler à la terre de Saint-Jean (la Lise) ces caractéristiques uniques. Découvrez la vie des potières et leur travail à travers les sites emblématiques de la commune qui a su veiller à son histoire ! Animatrice de la visite guidée : Hélène FOURNEL adjointe au maire en charge du patrimoine et tourisme Saint-Jean-la-Poterie.

création de Corinne GUEHO