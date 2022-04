Le Passeur du Trieux – Journée des Loisirs Pontrieux Pontrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pontrieux Côtes d’Armor Pontrieux Embarquez à bord du Passeur du Trieux pour une balade de 2h00 à la découverte de l’estuaire du Trieux, site de navigation protégé, classé Natura 2000. Guidés par le capitaine, découvrez le port de Lézardrieux, la maison Georges Brassens, la route des phares, Loguivy de la Mer, l’Archipel de Bréhat… Embarquement à 10h30 et à 14h00 au port de Lézardrieux (durée 2h00). Se présenter à l’embarquement 20 minutes avant le départ. Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable uniquement pour les réservations par téléphone) * réduction appliquée sur le tarif le plus bas. +33 6 21 07 30 72 Embarquez à bord du Passeur du Trieux pour une balade de 2h00 à la découverte de l’estuaire du Trieux, site de navigation protégé, classé Natura 2000. Guidés par le capitaine, découvrez le port de Lézardrieux, la maison Georges Brassens, la route des phares, Loguivy de la Mer, l’Archipel de Bréhat… Embarquement à 10h30 et à 14h00 au port de Lézardrieux (durée 2h00). Se présenter à l’embarquement 20 minutes avant le départ. Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable uniquement pour les réservations par téléphone) * réduction appliquée sur le tarif le plus bas. Pontrieux

