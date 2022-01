Le Passé – Leonid Andreïev | Julien Gosselin Amiens, 23 février 2022, Amiens.

Le Passé – Leonid Andreïev | Julien Gosselin Amiens

2022-02-23 – 2022-02-23

Amiens Somme Amiens

11 11 « Quand on lit Andreev, on peut voir surgir de n’importe quelle scène, de n’importe quel dialogue, des phrases qui vous creusent un trou dans le cœur. »

Julien Gosselin, l’un des metteurs en scène les plus en vue de sa génération, est aussi maître dans l’art d’adapter pour la scène des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale. Ici, il s’inspire de plusieurs pièces et nouvelles de l’écrivain russe Léonid Andreev pour créer Le Passé. « Quand on lit Léonid Andreev, on peut voir surgir des phrases qui vous creusent un trou dans le cœur. », dit-il. Dans ce spectacle, il y a des musiciens dans la fosse, des paysages peints, des vidéos, des jardins d’hiver… On est comme dans Solaris (l’ombre de Tarkovski plane sur le spectacle) où des plans de la navette alternent avec les images d’un tableau de Brueghel.

Julien Gosselin joue avec les codes du théâtre : caméra, musique, acteurs engagés… Cette plongée dans le passé permet de mieux regarder le présent. Du grand art !

GRAND THÉÂTRE

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 · 19H30

JEUDI 24 FÉVRIER 2022 · 19H30

DURÉE · 4H

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 21 OCTOBRE

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 9 NOVEMBRE

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/le-passe/

©simon-gosselin

