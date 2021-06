Ceyrat Moulin de la Tranchère Ceyrat, Puy-de-Dôme Le passé convivial au Moulin de la Tranchère Moulin de la Tranchère Ceyrat Catégories d’évènement: Ceyrat

Moulin de la Tranchère, le dimanche 19 septembre à 10:00

Fidèlement restauré, le moulin est aujourd’hui un témoignage vivant dans l’histoire de la boulangerie, illustration émouvante de notre patrimoine rural. Accueil du public, visite, buvette, vente de pain et brioches Entrée libre, 100 mètres à pieds depuis parking Artenium Visite d’un moulin farinier restauré. Fabrication et vente de préparations boulangères à l’ancienne, cuisson au feu de bois.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

