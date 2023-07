Atelier « Je m’ennuie ? » Le Passage – Médiathèque et galerie Rémalard en Perche, 26 juillet 2023, Rémalard en Perche.

Atelier « Je m’ennuie ? » Mercredi 26 juillet, 14h30 Le Passage – Médiathèque et galerie Nombre de place limité (10 enfants)

Atelier 1 – Jour 2

En compagnie de Béatrice Boutignon, autrice-illustratrice, deuxième jour de l’atelier :

– A partir d’un détail du paysage, ou d’une couleur, une sensation, une émotion… travail sur la relation entre le personnage et le paysage.

– Création d’interactions par le déplacement de la silhouette, générant des superpositions de couleur, des mélanges, du mouvement. Comment les couleurs et les formes peuvent-elles représenter des émotions ?

Si l’on a participé aux deux ateliers, on a deux peintures que l’on peut comparer. On peut s’amuser à retrouver un élément de paysage qui a changé d’une peinture à l’autre, on peut parler des émotions et des sensations que l’on prête à son personnage qui tout à coup, ne s’ennuie plus.

