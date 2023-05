Exposition « Fossiles et Archéologie » pour les Journées Européennes de l’Archéologie 22 rue de la Garonne, 17 juin 2023, Le Passage.

La Société Archéologique, Historique, Artistique et Littéraire du Passage d’Agen (SAHALP) a le plaisir de vous inviter à l’exposition « Fossiles et archéologie » de Monique HENRI et Gilles BRIGNARD..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

22 rue de la Garonne Maison éclusière

Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Société Archéologique, Historique, Artistique et Littéraire du Passage d’Agen (SAHALP) is pleased to invite you to the exhibition « Fossils and archaeology » by Monique HENRI and Gilles BRIGNARD.

La Société Archéologique, Historique, Artistique et Littéraire du Passage d’Agen (SAHALP) tiene el placer de invitarle a la exposición « Fósiles y arqueología » de Monique HENRI y Gilles BRIGNARD.

Die Société Archéologique, Historique, Artistique et Littéraire du Passage d?Agen (SAHALP) freut sich, Sie zur Ausstellung « Fossilien und Archäologie » von Monique HENRI und Gilles BRIGNARD einladen zu können.

