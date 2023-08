Atelier ouvert au public pour la construction d’un mur biodiversitaire en parpaings de béton recyclé ‘Marbre d’ici’ et visite du Passage. Le Passage, lieu culturel de proximité Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Atelier ouvert au public pour la construction d’un mur biodiversitaire en parpaings de béton recyclé ‘Marbre d’ici’ et visite du Passage. 16 et 17 septembre Le Passage, lieu culturel de proximité Gratuit, 15/20 personnes à la fois pour ceux qui souhaitent visiter le Passage (intérêt architectural, architecture expérimentale du XXIème siècle), puis 10 personnes sur inscription pour l’atelier de coulage de parpaings le samedi et lemur le dimanche.

Le Passage est un lieu culturel de proximité situé à Ivry-sur-Seine. Anciennement connu sous le nom d’Atelier / TRANS305, il est l’héritage d’un projet d’urbanisme transitoire conçu en 2012 par l’artiste Stefan Shankland avec le collectif d’architecture raumlaborberlin, lauréat du Lyon d’or de la Biennale d’architecture de Venise en 2021. Son architecture expérimentale conçue en matériaux de réemploi et la modularité de ses espaces en font aujourd’hui un lieu aux usages multiples et ouvert aux initiatives locales.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Passage souhaite ouvrir ses portes au public à travers plusieurs ateliers et des visites du lieu.

Les ateliers auront comme objectif de construire un mur biodiversitaire en parpaings de béton recyclé réalisé par les participant.e.s des ateliers des JEP. La construction d’un mur biodiversitaire permet de combiner monde minéral (gravats recyclés), monde végétal et monde animal. Des percements de tailles différentes lui permettent d’accueillir des espèces végétales et animales aux besoins variés. Aussi appelé “mur vivant”, un mur biodiversitaire est un point de rencontre entre activité humaine (gravats inertes anthropiques et production collective du mur), phénomènes naturels et être vivants. Cette sculpture vivante est à la fois un concentré de biodiversité, un projet pédagogique et un objet signal dans l’espace urbain.

Les participant.e.s pourront s’initier au coulage de béton recyclé et assembler les parpaings pendant les ateliers avec le matériel qui sera fourni par le Passage.

Ce week-end sera également l’occasion de l’inauguration du composteur construit par l’équipe du Passage et des bénévoles cet été, qui sera prêt à être utilisé par les riverain.e.s !

Au programme du samedi : coulage de parpaings en Marbre d’ici (béton de gravats recyclés).

Au programme du dimanche : assemblage de ces parpaings (ainsi que d’autres déjà produits) en un mur biodiversitaire.

Ces ateliers permettront de partager avec un public plus élargi la démarche ‘Marbre d’ici’ et de faire découvrir l’architecture et les activités du « Passage », deux projets initiés par l’artiste Stefan Shankland à Ivry-sur-Seine au cours des dernières années. (http://lepassage14.org/ , https://marbredici.org/ ).

Le Passage est un lieu culturel de proximité. C'est aussi un lieu en transformation. Un lieu qui, pendant deux ans, va se transformer au fil des besoins et usages identifiés sur son territoire. Un lieu de vie, un lieu de travail ouvert aux initiatives citoyennes et une ressource au service du territoire, dont la mission est de fabriquer les conditions de la mise en commun des idées et des compétences.

L’association Lieux Communs Production, à l’initiative de la création de ce nouvel équipement public, porte un double héritage à travers ce programme de transformation du Passage en lieu culturel de proximité. En effet, pendant 12 ans, elle a accompagné le programme TRANS305 et animé l’ancien Atelier/TRANS305, structure-support des chantiers de la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine qu’elle propose de réhabiliter aujourd’hui.

Lieux Communs Production est lauréate de l’AMI « Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire » de la Région Île-de-France et du premier budget participatif de la Ville d’Ivry-sur-Seine, deux acteurs publics avec qui elle va conduire cette transition.

Au croisement du passage Hoche, des nouveaux immeubles de la ZAC du Plateau, de la cité Pierre et Marie Curie et du chantier du futur TRAM 9, Le Passage ambitionne de devenir un point de rencontre fertile entre les habitants, les usagers, le tissu associatif, les services de la Ville et les professionnels du quartier.

Lieu de vie ouvert sur son quartier, Le Passage sera avant tout un point de repère dans la vie locale avec son café-cuisine partagée, son potager collectif et ses espaces de rencontres.

Lieu de travail ouvert aux initiatives citoyennes et aux projets construits en réseau sur son territoire, Le Passage se pense aussi comme une permanence et une boîte à outils au service du quartier.

Lieu-ressource pour le territoire, Le Passage organisera des balades urbaines, des cycles de rencontres et accueillera des artistes en résidence, des groupes d’étudiants et des professionnels pour initier des projets artistiques, pédagogiques et culturels avec les habitants.

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion de visiter ce lieu expérimental, manifeste du réemploi et témoignage de l’architecture du XXIe siècle, mais aussi d’échanger sur la manière dont nous citoyens, pouvons activer, préserver et accompagner ces démarches sociales et solidaires qui contribuent à animer les territoires. Pour venir : en vélo (parking à vélo au Passage), en métro (ligne 7 arrêts Pierre et Marie Curie ou Kremlin Bicêtre), en RER (arrêt Ivry sur Seine) ou en bus.

Stefan Shankland