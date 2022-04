Le passage du milieu Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le passage du milieu Maison des Hommes et des Techniques (MHT), 6 mai 2022, Nantes. 2022-05-06

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Entrée libre Conférence d’après le récit d’Ottobah Cugoano (1757-1803) par Eddy Modiagambela.La conférence portera sur les conditions des captifs lors de la traversée de l’Atlantique à l’époque de la traite négrière. Eddy Modiagambela, doctorant sous la direction de l’historien Frédéric Régent, se basera sur le récit d’un esclave affranchi pour présenter au public les conditions de voyage de ces hommes et femmes.Proposée par la Coque Nomade – Fraternité Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr

