Le Pas de l’autre Théâtre de Belleville Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 04 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

vendredi, samedi

de 21h15 à 22h25

mercredi, jeudi

de 19h15 à 20h25

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

Sommes-nous capables de reconnaître l’autre, non pas comme quelqu’un de différent de nous-mêmes, mais au contraire, comme une partie intégrante de nous ?

Sommes-nous capables d’accueillir l’autre, au- delà de nos frontières géographiques et générationnelles ? »

François Gemenne

La catastrophe climatique ne nous attend pas quelque part dans l’avenir : elle est déjà là. Et tandis que les frontières se referment, des hommes et des femmes meurent aux portes de nos démocraties. Le Pas de l’Autre est une conférence politique et poétique à la croisée des chemins, une tentative de réponse à cette même question que posent les migrations et le changement climatique : celle de notre capacité à faire Humanité. Que dire à la jeunesse du combat qui l’attend ? Et qu’apprendre d’elle ?

Deux hommes se rencontrent pour affronter ces questions. François Gemenne et Franck Gazal. L’un est chercheur, spécialiste des migrations climatiques. L’autre est comédien, mais aussi citoyen qui tente de démêler nos responsabilités d’humains. L’un est lanceur d’alerte, l’autre est passeur de parole. Cheminons avec eux.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Contact : https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir-old2/le-pas-de-lautre +33148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://theatredebelleville.mapado.com/event/275207-le-pas-de-lautre

