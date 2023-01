Le pas de l’autre Marseille 6e Arrondissement, 1 mars 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Le pas de l’autre

54 Rue Edmond Rostand Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

2023-03-01 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-02

« Sommes-nous capables d’accueillir l’autre, au-delà de nos frontières géographiques et générationnelles ? » François Gemenne



Je m’appelle Franck Gazal, j’ai 42 ans, je suis comédien et je m’intéresse au monde dans lequel je vis. Mais je me sens surtout débordé par les défis qu’il y aurait à relever pour le rendre meilleur. J’aimerais devenir meilleur pour le rendre meilleur… Mais je me dégonfle. Les catastrophes naturelles, la pollution, les migrations, les guerres, les épidémies, la misère, l’exploitation de cette misère, le racisme, le cynisme, tous ces « ismes », toute la violence qu’on inflige à ce monde et qu’il va nous rendre. Ça me rend malade. Pourtant, ce n’est pas un médecin que j’ai été voir pour calmer tout ça, démêler, comprendre… Mais un chercheur, qui travaille sur la géopolitique de l’environnement. Un spécialiste des migrations climatiques. Il s’appelle François Gemenne. Franck Gazal



Cette conférence théâtralisée s’inscrit dans le projet Jeunes à vif, un espace de création qui pense les tensions et mutations de notre monde actuel. Cette initiative portée par le Théâtre La Cité développe depuis trois ans un chemin de création entre artistes, communauté éducative, jeunes et chercheurs autour des questions sociétales de notre temps qu’il nous semble urgent d’aborder.



» Est-ce que nous sommes capables de reconnaître l’autre, non pas comme quelqu’un de différent de nous-mêmes, mais au contraire, comme une partie intégrante de nous ? En d’autres termes, la question qui nous est posée, c’est celle de notre capacité à faire humanité ? Bienvenue dans l’Anthropocène ! » François Gemenne



Conception et mise en scène : Michel André

Texte : François Gemenne

Jeu et co-écriture : Franck Gazal

Scénographie : Mariusz Grygielewicz

Son : José Amerveil

Création lumière : Yann Loric

Vidéo : Thierry Lanfranchi et Laura Blanvillain

Accompagnement chorégraphique : Geneviève Sorin

Une conférence théâtralisée.

