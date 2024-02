Le pas de l’autre Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement, mercredi 10 avril 2024.

Conférence théâtralisée de Michel André en collaboration avec François Gemenne et Franck Gazal suivie d’une conférence de François Gemenne.

La catastrophe climatique ne nous attend pas quelque part dans l’avenir elle est déjà là. Et tandis que les frontières se referment, des hommes et des femmes meurent aux portes de nos démocraties. Le Pas de l’Autre est une conférence politique et poétique, une tentative de réponse à cette même question que posent les migrations et le changement climatique celle de notre capacité à faire Humanité.



Que dire à la jeunesse du combat qui l’attend ? Et qu’apprendre d’elle ?

Deux hommes se rencontrent pour affronter ces questions.

François Gemenne et Franck Gazal. L’un est chercheur, spécialiste des migrations climatiques. L’autre est comédien, mais aussi citoyen qui tente de démêler nos responsabilités d’humains. L’un est lanceur d’alerte, l’autre est passeur de parole.



Après le spectacle, François Gemenne prolongera, par une conférence, la matière du spectacle à partir des enjeux climatiques et migratoires les plus récents. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 19:30:00

fin : 2024-04-10

Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

