Le bivouac Le Pas d’âne Souleuvre-en-Bocage, 14 août 2023, Souleuvre-en-Bocage.

Viens vivre une expérience nature insolite en bivouac avec les ânes. Séjour construit comme un jeu de pistes permettant de vivredes moements uniques: orientation, construction de cabanes, création de campement, feu de camp, activités découverte de la nature, pêche… Pour les aventurier.ère.s!

Le Pas d’âne 14350 souleuvre en bocage Souleuvre-en-Bocage 14350 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.47.42.51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T08:30:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T18:30:00+02:00

nature bivouac

Kevin Wolf