Le Parvis vous propose « Eloge de la Pifométrie » Saint-Lary-Soulan, 19 novembre 2022, Saint-Lary-Soulan.

En partenariat avec la commune de Saint-Lary Soulan

20h30 – Salle des Conférences de la Mairie

Billetterie : 05 62 90 08 55 / accueil@parvis.net / www.parvis.net

ÉLOGE DE LA PIFOMÉTRIE

Luc Chareyron

Éloge de la Pifométrie est une vraie fausse conférence à caractère «scientifique» couvrant une large part du domaine de l’à peu près I Le propos est de définir une bonne fois pour toute la taille précise d’un Chouïa, l’épaisseur d’une Lichette, la distance parcouru par une Trotte, la nuance apportée par la Sacrée Trotte pour ne citer que quelques unités et de dégager les principes fondamentaux qui régissent l’Approximàtion.

Cette quête est servie par un ingénieur fort peu doué pour ce type de prestation et pas du tout aidé par les circonstances. Enfin … Au début.

Car très vite notre chercheur est rattrapé par un enthousiasme débordant. Il galope et les spectateurs, avec lui ont toutes les chances d’en ressortir légèrement essoufflés .

Cette «conférence» peut être produite n’importe où, n’importe quand à condition toute fois de ne pas faire n’importe quoi. Elle dure 1 h30 et n’est pas sécable, pas même pour un entre acte 1

Un objet théâtral non identifié scientifico-poétique, puissamment secoué et savamment décalé.

Créée en 2005, jouée plus de 400 fois en France et à l’étranger Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de nombreux scientifiques de l’absurde.»

Jean Marie Robert

Fondateur et doyen de l’ENSIP

+33 5 62 90 08 55

