Le Parvis: rencontre avec TAHAR BEN JELLOUN, 15 juin 2022, .

Le Parvis: rencontre avec TAHAR BEN JELLOUN

2022-06-15 18:30:00 – 2022-06-15

La couleur des mots (L'Iconoclaste)

Tahar Ben Jelloun est un écrivain engagé : son oeuvre littéraire explore l’exil, l’immigration, la solitude dans une réalité parfois amère et douloureuse. Sa peinture, inspirée de son enfance heureuse au Maroc, du bleu de l’océan, des foulards bariolés de sa mère, célèbre la vie. Écriture et peinture se complètent, se répondent, formant un jeu d’ombres et de lumière, comme autant de facettes de l’homme.

« Ma peinture, je l’ai toujours voulu heureuse, dansante, du côté de l’espoir, de la vie et de tout ce qu’on attend de la lumière, celle du ciel et celle de l’âme. Je renoue avec facilité avec mon enfance, ma passion pour les couleurs, pour leur musique, pour leur éclat. »

La couleur des mots (L’Iconoclaste)

La couleur des mots (L’Iconoclaste)

