Le Parvis: rencontre avec STEVE HAGIMONT, 27 mai 2022, .

Le Parvis: rencontre avec STEVE HAGIMONT

2022-05-27 18:30:00 – 2022-05-27

EUR 0 Pyrénées. Une histoire environnementale du tourisme (Champ Vallon)

L’esthétique des paysages, la diversité de la faune et de la flore, l’ampleur des panoramas, la sévérité des cimes et des parois, le calme des lacs et la vigueur des torrents, les bienfaits des eaux, du climat et de la lumière, l’éveil sensoriel et intellectuel suscité par l’effort dans l’ascension, par la contemplation et par la vitesse dans les descentes

neigeuses, l’« authenticité » des rencontres ; voilà autant de raretés désirables que des franges croissantes de la population sont venues consommer en montagne depuis le XVIIIe siècle. La montagne,

offrant de communier avec la « nature », présente dès lors une somme de ressources économiques que les promoteurs du tourisme s’attachent à faire fructifier. Ils étendent ainsi la marchandisation du monde aux espaces mêmes qui permettent d’y échapper.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par